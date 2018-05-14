У російському Пітері жорстоко вбили українця - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, між хлопцем і компанією з шести чоловіків спалахнула сварка, яка переросла в бійку. Чоловіки били українця руками і ногами. Він помер від численних травм.

У Санкт-Петербурзі група невідомих до смерті забила громадянина України. Закривавлений труп 32-річного українця був знайдений 13 травня о 17:20 біля паркану біля ТРК "Румба" на вулиці Васі Алексєєва.

Про це повідомляє АН "Оперативне прикриття".

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Подруга вбитого, 53-річна співробітниця одного з банків розповіла, що між хлопцем і компанією з шести чоловіків спалахнула сварка, яка переросла в бійку. Чоловіки били українця руками і ногами. Він помер від численних травм.

Через годину після виявлення трупа поліція на тій же вулиці затримала одного з підозрюваних, 39-річного громадянина Білорусі. Він є уродженцем України і проживав в Невському районі Санкт-Петербурга.

Слідчий комітет перевіряє обставини вбивства.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Польщі жорстоко побили українця.