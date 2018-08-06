Вночі у Києві сталася жахлива ДТП: водій Mercedes згорів живцем (фото, відео)
04:49, 06 серпня 2018Інциденти
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На оприлюднених фото та відео можна побачити, що від машини залишився лише згорілий кузов.
Mercedes злетів з дороги і загорівся / фото "Вартові Еспресо", Facebook
Вночі в Голосіївському районі Києва автомобіль Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся, внаслідок чого водій згорів живцем.
Про це у Facebook повідомляють «Вартові Еспресо».
«В Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся. Водій автомобіля згорів живцем...», – йдеться в повідомленні.
фото "Вартові Еспресо", Facebook
На оприлюднених фото та відео можна побачити, що від машини після ДТП залишився лише згорілий кузов.
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