Вночі у Києві сталася жахлива ДТП: водій Mercedes згорів живцем (фото, відео)

04:49, 06 серпня 2018
Інциденти
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Mercedes злетів з дороги і загорівся / фото "Вартові Еспресо", Facebook

Про це у Facebook повідомляють «Вартові Еспресо».

«В Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся. Водій автомобіля згорів живцем...», – йдеться в повідомленні.

фото "Вартові Еспресо", Facebook

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що від машини після ДТП залишився лише згорілий кузов.

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Теги: #Київ#ДТП