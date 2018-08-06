Вночі у Києві сталася жахлива ДТП: водій Mercedes згорів живцем (фото, відео)

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що від машини залишився лише згорілий кузов.

Вночі в Голосіївському районі Києва автомобіль Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся, внаслідок чого водій згорів живцем. Про це у Facebook повідомляють «Вартові Еспресо». «В Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся. Водій автомобіля згорів живцем...», – йдеться в повідомленні. На оприлюднених фото та відео можна побачити, що від машини після ДТП залишився лише згорілий кузов.

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