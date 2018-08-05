У Чернівецькій області зіткнулися два авто: одна людина загинула, ще семеро госпіталізовані

Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel. Серед постраждалих 6-річна дівчинка.

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще семеро осіб госпіталізовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у селі Недобоївці Хотинського району.

За інформацією поліції, сьогодні приблизно о 16.00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів поблизу села Недобоївці Хотинського району.

"Виїхавши на місце ДТП, працівники поліції з’ясували: рухаючись зі сторони Чернівців, легковий автомобіль Opel з невідомих поки що причин раптом виїхав на зустрічну смугу. Зачепивши там мікроавтобус Ford Transit, легковик потім лоб у лоба зіткнувся з мінівеном Volkswagen Caddy», - повідомляє прес-служба.

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Як повідомляє поліція, на момент зіткненні в автомобілі Opel перебувало п’ятеро осіб, а у Volkswagen Caddy – троє. З травмами різного ступеню тяжкості усі восьмеро потерпілих були доставлені до лікарні. Серед них і 6-річна дівчинка. Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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