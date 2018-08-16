На Вінниччині на дорогу розлилося 10 тонн мазуту (відео)

У вантажівки, що перевозила небезпечний вантаж, відірвалося колесо, і вона врізалася в автоцистерну.

На Вінниччині на дорозі Вінниця-Гайсин розтеклося десять тонн мазуту. Рідина зайняла півкілометра дороги.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок".

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У вантажівки, що перевозила небезпечний вантаж, відірвалося колесо, і вона врізалася в автоцистерну.

Рятувальники засипали чорну рідину піщаною сумішшю і повинні вивезти землю, просочену мазутом.

"Тільки робили ходову і колодки міняли. Резина нова. Це непередбачувано, добре, що хоч без ДТП. Таке колесо могло б убити кого-то", - розповів Сергій Коваль, водій вантажівки.

Одну смугу руху було перекрито. На водія склали адмінпротоколи.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілля.