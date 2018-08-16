На Вінниччині на дорогу розлилося 10 тонн мазуту (відео)
11:31, 16 серпня 2018Інциденти
266 0
У вантажівки, що перевозила небезпечний вантаж, відірвалося колесо, і вона врізалася в автоцистерну.
Рятувальники засипали чорну рідину піщаною сумішшю / скріншот
На Вінниччині на дорозі Вінниця-Гайсин розтеклося десять тонн мазуту. Рідина зайняла півкілометра дороги.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок".
Читайте такожУ Кривому Розі в кар'єр єрі перекинувся тепловоз з людиною всередині - ЗМІ
У вантажівки, що перевозила небезпечний вантаж, відірвалося колесо, і вона врізалася в автоцистерну.
Рятувальники засипали чорну рідину піщаною сумішшю і повинні вивезти землю, просочену мазутом.
"Тільки робили ходову і колодки міняли. Резина нова. Це непередбачувано, добре, що хоч без ДТП. Таке колесо могло б убити кого-то", - розповів Сергій Коваль, водій вантажівки.
Одну смугу руху було перекрито. На водія склали адмінпротоколи.
Десять тонн мазуту розлилося на Вінниччині
Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter