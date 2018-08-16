На Житомирщині у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілля

Олександр Ліщук був на службі у Збройних Силах з 2005 року, на фронті - з 2014. У військового залишилася вагітна наречена.

У Житомирській області в результаті ДТП по дорозі на власне весілля загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Ліщук.

Як повідомляється на сторінці оперативного командування "Північ" у Facebook, аварія сталася на трасі Житомир-Бердичів 15 серпня о 16:30.

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"Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке мало відбутися завтра, в четвер 16 серпня. Та в результаті жахливого ДТП день весілля раптово перетворився на день похорон. Йому було лише 33 роки", - йдеться в повідомленні.

Військовий був на службі у Збройних Силах з 2005 року, на фронті - з 2014. Разом із своїм 2 батальоном захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, у 2016-2017 році - у Верхньоторецькому.

"Головний сержант батальону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

У військового залишилася вагітна наречена.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Житомирській області правоохоронці розшукують іноземця, який, перебуваючи за кермом вантажівки, спровокував ДТП з двома загиблими і зник з місця події.