На Харківщині жінка загинула під час випалювання сухостою

За словами рятувальників, жінка випалювала сухостій навколо свого та сусідського подвір’я. Під час цього процесу їй стало зле.

На Харківщині у селі Пасіки Зміївського району під час випалювання сухостою загинула жінка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте такожУ зоні відчудження знову горить суха трава

"Пожежа сухостою вирувала на площі біля 600 кв.м. Вогонь впритул підібрався до хат та надвірних забудов. Місцеві мешканці жалілись на нестерпну димову завісу, що повністю охопила село. Тож рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. Невдовзі в її осередку вони виявили обгоріле тіло людини. Загиблою виявилась жінка, 1941 року народження", – йдеться у повідомленні рятувальників.

За словами рятувальників, жінка випалювала сухостій навколо свого та сусідського подвір’я. Під час цього процесу їй стало зле.

"Ймовірно жінка нахапалась диму, знепритомніла і впала у вогонь. Сусіди цього не помітили, гадали, що просто горить трава", – припускають рятувальники.

На разі пожежу ліквідовано.