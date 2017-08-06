На Житомирщині упродовж доби ліквідовано 6 пожеж, серед яких є загоряння сухої трави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 5 серпня о 12:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави в селі Топори Ружинського району Житомирської області. Про це рятувальникіів сповістили очевидці пригоди, які, проїжджаючи автодорогою, побачили густе задимлення.

Після прибуття чергового караулу вогнеборців до місця виклику було встановлено, що неподалік від автодороги горить суха трава на площі 1,5 га. Існувала загроза подальшого розповсюдження полум’я до лісопосадки.

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Силами бійців ДСНС о 13:20 пожежу було локалізовано, а о 14:15 - ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Ймовірно, хтось із проїжджаючих автівок необачно кинув на узбіччя недопалок, що й призвело до займання.

Крім того, упродовж доби вогнеборці ліквідовували загоряння господарчих будівель. Зокрема, в Малинському районі горіли сараї в селах Федорівка та Українка. Займання ще однієї господарчої будівлі надзвичайники ліквідували в селищі Брусилів. В селі Харліївка Попільнянського району вогнеборці гасили палаючий сінник, а в селі Кашперівка Баранівського району врятували від знищення полум’ям дерев’яну хату-пустку.

Внаслідок цих пожеж загиблих та травмованих не виявлено. Причини загорянь наразі встановлюють фахівці.