СБУ провела обшуки в офісах власника АЗС "ОККО" - ЗМІ

За даними джерела, компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.

Співробітники Служби безпеки України поровели обшуки в київському і львівському офісах компанії ПАТ «Концерн Галнафтогаз», яка володіє в тому числі заправними станціями "ОККО".

Силовики проводили обшуки з вилученням документів і техніки, повідомляє з посиланням на джерела "Нафторинок".

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За даними джерела, компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.

«Начебто СБУ знайшло докази роботи мережі в окупованому Криму та непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей», - зазначив він.

У концерні «Галнафтогаз» відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році стало відомо, що на території окупованого Криму продовжує працювати мережа АЗК "Концерну Галнафтогаз" під брендом "ОККО".

Тоді в прес-службі "Галнафтогазу" повідомили, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму були передані в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося.