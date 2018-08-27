У Києві іноземець підкинув бойову гранату під двері квартири колишньої співмешканки

Чоловік вимагав гроші у колишньої співмешканки та у такий спосіб намагався залякати її родину.

У Києві заарештовано без права на заставу іноземного громадянина, який підкинув під двері квартири колишньої співмешканки бойову гранату.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, до чергової частини поліції Голосіївського району надійшло повідомлення про те, що біля вхідних дверей квартири одного з будинків на вулиці Академіка Заболотного лежить предмет, схожий на гранату.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили гранату Ф-1, яка була приведена у бойову готовність та могла вибухнути під час відкриття дверей.

За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 44-річного іноземця.

У поліції з’ясували, що чоловік вимагав грошові кошти у колишньої співмешканки та у такий спосіб намагався залякати її родину.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі затримали турка, який організував секс-тури за участю неповнолітніх дівчат.