У Дніпрі затримали турка, який організував секс-тури за участю неповнолітніх дівчат

Для заняття проституцією в спеціально орендованому будинку в Дніпрі зловмисник залучав також неповнолітніх дівчат.

У Дніпрі 25 серпня поліція затримала 40-річного громадянина Туреччини, який організовував для своїх співвітчизників секс-тури в Україну.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, для заняття проституцією в спеціально орендованому будинку в Дніпрі він залучав, зокрема, неповнолітніх дівчат.

Клієнти прибували до Дніпра у вихідні дні.

Читайте такожВ Україні ввели кримінальну відповідальність за добровільні статеві відносини з особою, яка не досягла 16 років

«Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, провели обшук в орендованому будинку. Тут перебувало 3 клієнти - громадяни Туреччини – та 4 повії, три з яких є неповнолітніми. З місця події вилучені гроші, мобільні телефони та інші речові докази», - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що влітку підозрюваний також вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

Громадянину Туреччини вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), на даний момент його взято під варту.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2,3 ст. 303 (сутенерство, або втягнення особи в заняття проституцією). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відео: Поліція Дніпропетровщини

Нагадаємо, у Волинській області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивезти двох жінок в Польщу для подальшої сексуальної експлуатації.