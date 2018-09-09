У Києві водій на шаленій швидкості збив на смерть жінку і заснув у кущах - ЗМІ (фото)

Свідки аварії розповіли, що намагалися врятувати жінку, але травми виявилися несумісні з життям.

У Києві в Дарницькому районі водій Chevrolet Lacetti на шаленій швидкості збив жінку разом із залізним парканом Садового центру.

Він рухався з вулиці Ялтинської, на перехресті вулиць Вокзальної й Бориспільської не вибрав жодної з вулиць для маневру та на шаленій швидкості пролетів перехрестя й вилетів на тротуар, передає "Еспресо".

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У цей момент йшла жінка, яку він разом із залізним парканом зніс на своєму шляху та пролетів ще десь 10 метрів, зупинившись у Садовому центрі.

Свідки розповіли, що намагалися врятувати жінку, але травми виявилися несумісні з життям. Що ж до водія, то він, вийшовши з машини, заснув серед туй та після прибуття поліцейських, не розуміючи, що трапилося, почав шукати своє авто.

Медики підтвердили факт смерті жінки, а також забрали до лікарні із забоями пасажирку Chevrolet.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту.

Спочатку повідомлялося, що загинули три людини, четверо госпіталізовані. Пізніше ЗМІ повідомили, що інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилковою.