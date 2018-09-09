Над водієм ледь не вчинили самосуд: очевидці розповіли подробиці моторошної ДТП в Одесі (фото, відео)

На місце ДТП приїжджали знайомі водія і, за словами очевидця, вони були з "BMW-клубу".

Журналісти поспілкувалися з очевидцями моторошної ДТП в Одесі на Фонтанській дорозі, внаслідок якої, за різними даними, загинули дві або три людини.

Зокрема, дівчина Катрін повідомила, що на місце аварії приїжджали знайомі водія і, за її словами, вони були з "BMW-клубу". Вона чула, як вони говорили, що у цього водія це вже не перша подібна ситуація. Попередній інцидент був десь на селищі Котовського, передає Пушкинская.net.

Також, за словами свідків, очевидці ледь не влаштували самосуд над водієм BMW. За словами начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергія Шайхета, водій зараз перебуває в лікарні, вирішується питання про внесення даних до ЄРДР за ознаками ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть).

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За словами одного зі свідків ДТП, у нього є запис аварії з відеореєстратора, який встановлено на автомобілі. У момент дорожньої пригоди він виїжджав з Економічного провулка. Він стверджує, що на водія на Економічній загорівся "зелений" і буквально через секунду Фонтаном "пролетів" BMW.

Варто зазначити, що подібна ДТП сталася восени минулого року в Харкові, де загинули п'ятеро людей.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося, що загинули три людини, четверо госпіталізовані.

Пізніше ЗМІ повідомили, що інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилковою.

Крім того, "Думская" повідомляла, що водій автомобіля BMW, який став учасником жахливої ДТП в Одесі в суботу ввечері, був любителем вуличних гонок й екстремальної їзди.