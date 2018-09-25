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Рух на "червоній" гілці метро призупиняли через людину, яка впала на колію

10:56, 25 вересня 2018
Інциденти
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Літньому пасажиру стало погано / фото УНІАН

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Про це повідомляє ТСН. За словами працівниці метро, на колію впав чоловік років 50, у нього була типу конвульсія. Його витягли і відправили на кареті швидкої допомоги. Метро поновило рух. 

Раніше у Києві на станції метро знайшли труп.

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Теги: #Київ#метро