Рух на "червоній" гілці метро призупиняли через людину, яка впала на колію

За словами працівниці метро, на колію впав чоловік років 50, у нього начебто була конвульсія.

Рух на "червоній" гілці метро призупиняли через стан здоров'я одного з пасажирів. Читайте такожУ Харкові через пожежу у підземному переході закрили станцію метро Про це повідомляє ТСН. За словами працівниці метро, на колію впав чоловік років 50, у нього була типу конвульсія. Його витягли і відправили на кареті швидкої допомоги. Метро поновило рух. Раніше у Києві на станції метро знайшли труп.

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