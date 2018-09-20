У Києві на станції метро знайшли труп

За попередніми даними, це була раптова смерть - літній чоловік помер у ескалаторному холі станції.

У четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Льва Толстого» знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, це була раптова смерть. Літній чоловік помер у ескалаторному холі станції.

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На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть. Померлого охороняють поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи. Також на місці знаходяться родичі. Подробиці події встановлюються.

Раніше у київському метро чоловік кинувся під потяг.