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У Києві на станції метро знайшли труп

15:30, 20 вересня 2018
Інциденти
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Померлого охороняють поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи / фото УНІАН

Про це повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, це була раптова смерть. Літній чоловік помер у ескалаторному холі станції.

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На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть. Померлого охороняють поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи. Також на місці знаходяться родичі. Подробиці події встановлюються.

Раніше у київському метро чоловік кинувся під потяг.

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Теги: #метро#Киев#труп