У Києві на станції метро знайшли труп
15:30, 20 вересня 2018Інциденти
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За попередніми даними, це була раптова смерть - літній чоловік помер у ескалаторному холі станції.
Померлого охороняють поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи / фото УНІАН
У четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Льва Толстого» знайшли труп чоловіка.
Про це повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, це була раптова смерть. Літній чоловік помер у ескалаторному холі станції.
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На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть. Померлого охороняють поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи. Також на місці знаходяться родичі. Подробиці події встановлюються.
Раніше у київському метро чоловік кинувся під потяг.
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