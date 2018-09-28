На Одещині біля дороги виявили тіло чоловіка без голови
Сьогодні в Одеській області на узбіччі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ виявлено обезголовлене тіло чоловіка.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, про подію в поліцію заявив 19-річний чоловік, який проїжджав повз.
На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. По приїзду поліцейські на узбіччі дороги виявили обезголовлене тіло невідомого.
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«Зараз встановлюються обставини загибелі чоловіка. Його обезголовлене тіло виявлено на узбіччі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», - повідомили в Головному управлінні.
За попередніми даними, на тілі - ушкодження, що характерні при ДТП. Під час огляду місця події голову було знайдено неподалік.
Попередньо слідством розглядається версія загибелі чоловіка внаслідок дорожньо-транспортної події.
Наразі слідчими встановлюються обставини ДТП і особа загиблого.