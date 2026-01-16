Destinus покращила ракету Ruta до другої версії: журналісти дізналися, що змінилося

Нова модифікація отримала назву Ruta Block 2.

Вийшло друге покоління крилатої ракети Ruta, яку використовують Сили оборони України. Хоча відомостей про операційне застосування чи розгортання окремих конфігурацій немає. Військовий портал "Мілітарний" розпитав виробника, європейську компанію Destinus, щодо нової версії.

Нова модифікація отримала назву Ruta Block 2 і, як зазначили журналісти, вона навіть на перший погляд має суттєві відмінності від попередника. Компанія також відзначила "чітку та послідовну архітектурну еволюцію платформи".

"Ключовою зміною став перехід до контейнерного способу запуску, що зумовило використання складної конфігурації крила та вбудованого твердопаливного стартового прискорювача лінійного типу", - йдеться у статті.

Відео дня

Пояснюється, що такий підхід суттєво підвищує захищеність ракети під час зберігання, транспортування та розгортання, а також значно спрощує її інтеграцію з різними пусковими системами, зокрема наземними та морськими платформами. У результаті виріб стає універсальнішим та адаптованішим до різних сценаріїв застосування.

Акцент у Block 2 зроблено не на впровадженні принципово нових систем, а на "масштабуванні бойових характеристик шляхом глибокої аеродинамічної та конструктивної оптимізації, що дозволяє підвищити ефективність без ускладнення виробничого циклу".

"Ruta Block 2 зараз перебуває на етапі випробувань та валідації, а готовність до серійного виробництва планується після завершення цього етапу та кваліфікації за запитом замовника", – кажуть у компанії.

Автори зробили аналіз змін нової версії. Зазначили зміни у аеродинамічній схемі: фюзеляж ракети став коробчастим, тоді як у першої версії Ruta Block 1 він мав класичну циліндричну форму.

Як і попередник, Block 2 виконана за схемою високоплана з прямокутним крилом, однак була переглянута конструкція розкладного несучого крила. Якщо у Block 1 механізм розкриття був зовнішнім, то у новій версії він інтегрований безпосередньо у фюзеляж.

Хвостова частина зазнала мінімальних змін і зберегла класичну конфігурацію: кіль і два стабілізатори. Водночас вихлоп двигуна тепер розміщений у трапецієподібному кожусі.

"Хоча нова форма корпусу частково нагадує рішення зі зниженою радіолокаційною помітністю, варто розуміти, що мова не йде про stealth-ракету", - додали у статті.

Аналітики відзначили переваги коробчастої конструкції – вона дешевша у виробництві та його масштабуванні, зручніша для транспортування, а також спрощує модульну заміну вузлів.

За даними компанії, ракета здатна уражати цілі на відстані до 420 км і нести бойову частину масою до 250 кг.

Для порівняння, за деякими даними, Ruta Block 1 може летіти на відстань близько 300 кілометрів (за деякими даними 500) та має бойову частину масою орієнтовно 100 кілограмів.

Ракета Ruta - більше новин

Нагадаємо, що розробники з компанії Destinus, яку у 2021 році заснував колишній російських громадянин Михайло Кокорич, описують Ruta Block 2 як автономну крилату ракету, і вважають, що її вже не можна називати ракетою-дроном.

Також Destinus уклала договір про співпрацю із американською компанією Shield AI, яка спеціалізується на бойовому штучному інтелекті. Планується, що до ракети Ruta та зенітних реактивних дронів Hornet буде інтегровано бойовий ШІ Hivemind.

Вас також можуть зацікавити новини: