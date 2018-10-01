У Києві напали на журналістів, які знімали сюжет про п'яних водіїв – ЗМІ

Постраждала журналістка Юлія Гунько скаржиться на головні болі та має намір писати заяву в поліцію.

У столиці побили журналістку проекту «Надзвичайні новини» Юлію Гунько, яка знімала сюжет про п'яних водіїв на київських дорогах.

Про це повідомляє «Страна», посилаючись на слова самої постраждалої. За її словами, у ніч з п'ятниці на суботу знімальна група брала участь у рейді по вулицях столиці, який організовують активісти об'єднання "Пітбуль".

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"Вони кожні вихідні допомагають поліції відловлювати водіїв, які сідають п'яними за кермо. Цього разу до рейду приєдналися і ми, журналісти", - пояснила Гунько.

Близько третьої ночі знімальна група під'їхала до закладу "Ozero" на вулиці Маршала Конєва, 8, в Голосіївському районі столиці. Журналісти та активісти взяли до уваги машину, з якої голосно грала музика.

«Біля неї танцювала компанія з п'яти людей - троє чоловіків та дві жінки. Потім ми побачили, як ця компанія сідає в машину, один з чоловіків напідпитку сів за кермо. Ми проїхали за ними. Підключилася поліція, вона відтіснила машину і та компанія вимушена була зупинитися", - розповіла журналістка.

За її словами, коли водій і пасажири вийшли з авто, почалася сутичка. Саме тоді на журналістку та її оператора напали у перший раз. Всього нападів було два.

"Першого разу чоловік та жінка з цієї компанії намагалися агресивно вирвати у нас техніку, били по руках, погрожували, кричали на нас нецензурною лайкою. Коли їх правоохоронці заспокоїли, ми продовжили фільмування", - розповіла Юлія.

Другий напад стався після того, як водій відмовився надати поліції документи на машину та водійські права.

"Троє правоохоронців поклали його на землю, наділи наручники, і в цей момент з машини вискочили дві панянки. Вони почали кидатися на поліцейських, лаятися на них матом, зривати з поліцейського кепку, смикати за волосся, бити руками по голові. Загалом, влаштували бійку. За цим спостерігав бойфренд однієї з дівчат. І раптом цей молодий чоловік підбіг до нас. Спочатку з усієї сили кулаком вдарив по камері, щоб дезорієнтувати оператора, а потім навісним ударом вдарив мене у напрямку від скроні до верхньої губи, з правого боку", - згадує Гунько.

За її словами, нападника відтягли активісти, а поліція на інцидент не відреагувала. П'яну компанію відвезли у відділення поліції, але особи нападників досі не встановлені.

Зараз Юлія Гунько скаржиться на головний біль та біль в області щоки, куди припав удар. Журналіст з оператором пишуть заяву в поліцію і будуть проходити експертизу.

Як повідомлялося в сюжеті ТСН, десятки тисяч українців не зупиняють підвищені штрафи та покарання за нетверезе водіння. За останні роки п'яними за кермом в Україні ловили держслужбовців, поліцейських і навіть священиків.