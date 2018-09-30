Десятки тисяч українців не зупиняють підвищені штрафи і покарання за нетверезе водіння (відео)

Мисливці на п'яниць чергують під нічними клубами і ресторанами.

Десятки тисяч українців не зупиняють підвищені штрафи і покарання за нетверезе водіння. За останні роки п'яними за кермом в Україні ловили держслужбовців, поліцейських і навіть священиків, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Тільки за вісім місяців цього року патрульні зупинили 75 тисяч нетверезих водіїв. Півтисячі з них стали винуватцями аварій, в яких загинули 43 людини. Два роки тому нічний рейд журналістів ТСН вулицями столиці допоміг виявити більше 30 порушників. Ситуація принципово не змінилися і досі.

Мисливці на п'яниць чергують під нічними клубами і ресторанами. Коли бачать, що за кермо сідає водій, який вживав – викликають поліцейських. Цього разу перший, хто викликає підозру, з закладу виходить опівночі – в його машину сідають веселі пасажирки. За другим водієм, який ледь тримається на ногах, копи влаштовують погоню по приватному сектору. Втекти у двір готелю чоловікові і його супутниці завадив паркан. Іноземець спочатку просив почекати, потім робив вигляд, що не розуміє, чого від нього хочуть. Через базу патрульні дізналися, що нещодавно його позбавили права водити, бо теж зловили п'яним. Цього разу на алкотест на місці не погоджується і просить везти його до лікарні. Через годину там також відмовляється від огляду лікаря – водія автоматично визнають винним.

Вже на світанку активісти і поліцейські зупиняють ще одну машину, застосовують силу і кладуть агресивних пасажирів обличчям додолу. Люди вимагають надати їм адвоката. Всього за одну ніч і тільки в Києві копи склали два десятки протоколів за пиятику за кермом. Але сподіватися на те, що це кардинально виправить ситуацію, не варто.