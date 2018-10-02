У Києві п'яний поліцейський на Audi влаштував серйозну ДТП (фото)

Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і відмовився проходити тест на драгері.

У Києві в районі станції метро "Нивки" автомобіль Audi на швидкості влетів у відбійник. Як повідомляє "Київ оперативний", за кермом автомобіля знаходився старший лейтенант поліції, співробітник Святошинського районного управління. Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і відмовився проходити тест на драгері. Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Львові водій іномарки наїхав на візок з дитиною на пішохідному переході та зник з місця ДТП.

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