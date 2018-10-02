этот материал доступен на русском

У Києві п'яний поліцейський на Audi влаштував серйозну ДТП (фото)

10:26, 02 жовтня 2018
Інциденти
1369 0
У Києві п'яний поліцейський на іномарці влетів у відбійник / фото Київ оперативний

Як повідомляє "Київ оперативний", за кермом автомобіля знаходився старший лейтенант поліції, співробітник Святошинського районного управління.

Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і відмовився проходити тест на драгері.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Львові водій іномарки наїхав на візок з дитиною на пішохідному переході та зник з місця ДТП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ДТП