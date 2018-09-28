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У Львові водій іномарки наїхав на візок з дитиною на пішохідному переході та зник з місця ДТП

13:36, 28 вересня 2018
Інциденти
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У Львові водій авто збив візок з дитиною / фото УНІАН

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 вересня, близько 14.20 на проспекті Червоної Калини поблизу ринку «Народний» у Львові.

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Попередньо, невстановлений водій іномарки (ймовірно, «Тойота») на пішохідному переході скоїв наїзд на дитячий візочок, який віз чоловік. У візочку перебувала дівчинка, 2017 року народження. Внаслідок наїзду дитина отримала забої та була доставлена у лікарню. Водій з місця події втік.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд на дитину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #ДТП у Львові#ДТП на пішоходному переході