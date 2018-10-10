До гасіння пожежі на складах боєприпасів під Ічнею залучили авіацію

Станом на 11.00 здійснено 5 скидів води (40 тонн).

До проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації на військових складах біля Ічні на Чернігівщині залучили два літаки АН-32П.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської області, у рятувальних роботах також беруть участь понад тисяча осіб та 214 одиниць техніки.

Зазначається, що авіацією ДСНС проведено повітряну розвідку технічної території арсеналу та здійснено 5 скидів води (40 т).

Читайте такожНа момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тисяч тонн боєприпасів

Також піротехніки розпочали роботи по розмінуванню 4 населених пунктів, а саме: м. Ічня, с. Августівка, смт Дружба, с. Гмирянка.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня почалися вибухи на складах боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині, що спричинили пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району. Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.