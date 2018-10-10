Поблизу Ічні розпочалося розмінування території навколо складів із боєприпасами

Учора було відпрацьовано понад 30 заявок зі знешкодження знайдених вибухонебезпечних предметів.

На Чернігівщині розпочалася операція з розмінування території у радіусі 16 км навколо арсеналу із боєприпасами, що розташований поблизу Ічні.

Як повідомляє департамент з питань інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, про це йшлося сьогодні під час засідання оперативного штабу в ОДА.

Згідно з повідомленням, розпочалася операція з обстеження та розмінування території та під’їзних шляхів навколо арсеналу боєприпасів. Учора відповідні служби відпрацювали понад 30 заявок зі знешкодження знайдених вибухонебезпечних предметів. Сьогодні на черзі – ще 38.

«Допоки триває розмінування, повертатися до населених пунктів небезпечно. Про всі ризики самовільних дій населення має бути поінформоване. Нагальним є питання забезпечення якісного гарячого харчування для піротехніків та інших фахівців, які працюють там цілодобово», - зазначила заступник голови ОДА Наталія Романова.

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Також вона наголосила про необхідність забезпечення людей, зокрема з інвалідністю, які відмовилися від евакуації.

Ще одне питання порядку денного – оперативне редагування списків потреб і відпрацювання логістики прийому гуманітарної допомоги.

«На трагедію відгукнулися волонтерські організації Чернігівщини та інших областей, які підготували чималі вантажі. Наразі найбільша необхідність – у будівельних матеріалах та продуктах тривалого терміну зберігання», - уточнили в Чернігівській ОДА.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.