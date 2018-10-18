Одяг вбивці і калюжі крові: як зараз виглядає місце теракту в Керчі (відео)
16:53, 18 жовтня 2018Інциденти
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У коледжі всюди кров, вікна розбиті, валяються подерті підручники.
17 жовтня в керченській коледжі сталася бійня / фото Mash
У мережі показали, як зараз виглядає Керченський технологічний технікум (територія анексованого Криму), де сталося масове вбивство.
Опублікував відеозапис Telegram-канал Mash.
У коледжі всюди кров, вікна розбиті, валяються подерті підручники. Одяг стрілка, який він кинув у туалеті, теж досі ніхто не прибрав.
Відео з керченського коледжу
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.
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