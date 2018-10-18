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Одяг вбивці і калюжі крові: як зараз виглядає місце теракту в Керчі (відео)

16:53, 18 жовтня 2018
Інциденти
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17 жовтня в керченській коледжі сталася бійня / фото Mash

Опублікував відеозапис Telegram-канал Mash.

У коледжі всюди кров, вікна розбиті, валяються подерті підручники. Одяг стрілка, який він кинув у туалеті, теж досі ніхто не прибрав.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.

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Теги: #теракт#Керч