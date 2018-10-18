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Окремо від усіх: стало відомо де і коли поховають керченського стрілка

20:26, 18 жовтня 2018
Інциденти
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Рослякова поховають на кладовищі, в секторі для безрідних / фото Telegram-канал 112

Як повідомляє Telegram-канал Mash, керченського стрілка поховають окремо від убитих - на кладовищі, в секторі для безрідних.

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"До цього часу будуть проводити необхідні експертизи. У його крові будуть шукати сліди алкоголю і наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Рослякову також буде призначена посмертна психолого-психіатрична експертиза.

Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненоъ металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше покінчив з собою.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».

Кількість жертв трагедії досягла 21-го. За останніми даними, поранено 40 осіб, деякі з них перебувають у вкрай важкому стані.

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Теги: #вибух#теракт#Керч#Владислав Росляков