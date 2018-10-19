В Одесі затримали кавказького "злодія в законі" на прізвисько "Жоржикіч"

За даними СБУ, "злодій в законі" незаконно приїхав в Україну для координації діяльності злочинних угруповань.

В Одесі співробітники Служби безпеки затримали і видворили з України кавказького «злодія в законі».

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, напередодні співробітники спецслужби затримали в Одесі «злодія в законі», який причетний до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Жоржикіч» незаконно приїхав в Україну для координації діяльності злочинних угруповань.

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«Злодій в законі» мав узяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок і вимагання», - зазначили в управлінні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в Одесі і примусово видворили за межі України із забороною в'їзду терміном на 3 роки.

Крім того, органами Державної міграційної служби його притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконне перебування на території України.

Раніше у Києві СБУ впіймала "злодія в законі" на прізвисько "Папуна".