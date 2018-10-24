На Львівщині біля кордону з Польщею мешканці другу добу перекривають трасу з вимогою відремонтувати вулицю

Учасники акції пропускають лише автомобілі спеціальних служб.

У місті Мостиська на Львівщині, біля українсько-польського кордону, місцеві жителі другу добу перекривають рух транспорту на автодорозі «Львів – Шегині» вимагаючи відремонтувати вулицю Ярослава Мудрого в місті.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 жовтня з 11:00, у місті Мостиська близько 50 місцевих мешканців шляхом безперервного руху по пішохідному переході перекрили рух по автодорозі, яка веде в напрямку українсько-польського кордону.

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«Протестувальники вимагають відремонтувати дорогу на вулиці Ярослава Мудрого у місті Мостиська. Станом на 24 жовтня, акція продовжується. Автомобілі для виїзду за кордон перенаправляються до інших пунктів пропуску та частково в об’їзд місця блокування. Порушення громадського порядку з боку протестувальників не зафіксовано», - повідомили у Львівській ОДА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, станом на 10.00 24 жовтня, акція перекриття руху транспорту продовжується. Учасники акції пропускають лише автомобілі спеціальних служб.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через загрозу вибуху з вокзалу евакуювали близько 800 осіб.