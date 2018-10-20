У Львові через загрозу вибуху з вокзалу евакуювали близько 800 осіб

Правоохоронці перевірили територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Сьогодні, 20 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від аноніма про замінування Головного залізничного вокзалу Львова.

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Як повідомили у прес-службі місцевої поліції, на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано близько 800 осіб персоналу та пасажирів.

"Правоохоронці ретельно обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня анонім повідомив про замінування десяти готелів та фітнес-центрів у Львові.