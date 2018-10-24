У Кривому Розі оголосили вирок водію, який п'яним збив на смерть двох жінок і втік (відео)

Норма алкоголю у крові чоловіка була перевищена у 15 разів.

У Кривому Розі оголосили вирок чоловікові, який п'яним за кермом на великій швидкості збив насмерть двох жінок та втік з місця аварії.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що чоловікові загрожувало провести 12 років за ґратами, однак суд призначив термін удвічі менший. Наразі прокуратура вирішує, чи оскаржувати такий вирок.

Як повідомляв УНІАН, смертельна ДТП сталася ще наприкінці червня. Водій автомобіля Nissan збив насмерть двох жінок. Тіло однієї загиблої від удару відкинуло у вітрину магазину, що знаходиться поруч.

Після аварії водій втік, однак, не впоравшись з керуванням, недалеко від місця ДТП злетів у кювет. Коли водія затримали, тест показав, що вміст алкоголю у його крові був у 15 разів більший за норму.