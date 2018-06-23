У Кривому Розі п'яний водій збив на смерть двох жінок: тіло однієї відкинуло у вітрину магазину (фото, відео)
10:35, 23 червня 2018Інциденти
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В результаті ДТП автомобіль вилетів у кювет, водій вижив.
У Кривому Розі п'яний водій збив на смерть двох жінок / фото Перший Криворізький
У Кривому Розі Дніпропетровської області, на вулиці Світлогірській, п'яний водій збив на смерть двох жінок.
Як повідомляє "Перший Криворізький", 26-річний водій автомобіля Nissan рухався з боку Шахти «Батьківщина» у напрямку до «весільного перехрестя».
В результаті ДТП автомобіль вилетів у кювет, водій вижив / фото Перший Криворізький
"Авто збило жінок, сама іномарка вилетіла в кювет. Водій вижив. Він дуже п'яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину", - повідомляє видання.
Від сили удару тіло однієї з жінок відкинуло у вітрину магазину / фото Перший Криворізький
На місці аварії працюють патрульні, слідчі обласного та міського управлінь поліції.
Як повідомляв УНІАН, 21 червня в центрі Миколаєва маршрутка на смерть збила пішохода.
П'яний водій на смерть збив двох жінок у Кривому Розі
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