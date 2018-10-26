На Харківщині в результаті пожежі на підприємстві 1 людина загинула, ще 6 постраждали (відео)

Пожежа на металообробному підприємстві могло спричинити коротке замикання електропроводки.

На Харківщині сталася пожежа у приміщенні металообробного цехуприватного підприємства, у результаті якої одна людина загинула, ще шестеро – постраждали.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Харківської області, вчора, 25 жовтня, о 17:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в залізобетонному цеху з металообробки одного з приватних підприємств у селі Хроли Харківського району. Загальна площа цеху - понад 2,5 тис. кв. м.

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На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив близько 1 тис. кв. м утеплювача стін та даху. До ліквідації займання залучалися 52 рятувальника та 12 одиниць спецтехніки.

Розвідка пожежі встановила наявність людей всередині виробничого приміщення, які не могли самостійно залишити його.

Рятувальники відшукали в диму 6 працівників підприємства і винесли на вулицю. Всі вони отримали отруєння чадним газом і були доставлені до Лікарні швидкої медичної допомоги. Згодом четверо з постраждалих від госпіталізації відмовились. Також на місці пожежі було виявлено ще одного працівника без ознак життя. Пожежу локалізували о 18:10 та повністю ліквідували о 21:35.

Відео: Харків ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється. Разом із тим, як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки.

«Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок пожежі загинув 49-річний зварювальник підприємства. Також до лікарні доставлені два працівники 35 та 37 років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в п'ятницю увечері, 24 серпня, в Мукачевому Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад двох тисяч квадратних метрів.