На Київщині п'яний водій збив двох дітей і спробував втекти

10-річна дівчинка потрапила до реанімації, а у 8-річного хлопчика - перелом правої ноги. Водій був з часом затриманий в іншому селі.

В селі Качали Бородянського району Київської області на вулиці Шевченка водій в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на двох дітей і втік з місця події, травмована 10-річна дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні після операції.

Як сьогодні поінформувала поліція області, повідомлення про ДТП до Служби 102 надійшло о 17.00 14 листопада.

"Невідомий автомобіль темного кольору скоїв наїзд на двох дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку. Після чого він швидко зник з місця пригоди. На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група, експерти, медики. На пошуки зниклого автомобіля були орієнтовані всі наряди груп реагування патрульної поліції Бородянського та сусідніх районів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вже за кілька годин на автодорозі Київ-Ковель екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Opel Vectra з латвійськими номерами з характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу працівників поліції водій не зупинився та почав тікати. Однак втекти зловмиснику не вдалося – у селі Немішаєво його затримали. У багажнику автівки знаходилась відірвана передня решітка.

За кермом перебував 37-річний житель міста Буча напідпитку, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле.

У результаті аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми. Наразі за її життя борються лікарі, вона перебуває в реанімаційному відділенні після хірургічного втручання. Її 8-річний братик з переломом правої ноги теж перебуває у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Києві п'яний чоловік, який представився співробітником прокуратури, потрапив у серйозну аварію, внаслідок якої було розгромлено кілька автомобілів.