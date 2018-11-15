У Києві п'яний "співробітник прокуратури" влаштував ДТП з потерпілими - ЗМІ (фото, відео)

Щойно чоловік вийшов з машини, він почав голосно кричати, що він з прокуратури.

У Києві п'яний чоловік, який представився співробітником прокуратури, потрапив у серйозну аварію, в результаті якої було розгромлено кілька автомобілів.

"Сьогодні вночі, на Броварському проспекті, сталася карколомна ДТП. Звичайно, без п'яниці за кермом не обійшлося. Водій Toyota Camry - бухий в хлам, на службовому автомобілі виїхав на смугу зустрічного транспорту, де в'їхав у Range Rover. Від удару останнього розгортає, після чого в нього влітає Peugeot, а в Peugeot – Hyundai", - повідомляє "Київ оперативний" Telegram.

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При цьому водій відмовився від проходження будь-яких тестів на алкоголь.

"Ніяких документів (на авто або на самого п'яницю) не було, але як тільки він вийшов з машини - дуже голосно кричав, що він з прокуратури. Невідомо поки з армії, генеральної або місцевої якоїсь", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії був госпіталізований водій Range Rover.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області перекинулася маршрутка, є постраждалі.