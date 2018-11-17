На Харківщині чоловік через ревнощі ледве не вбив ломом дружину та її подругу

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На Харківщині 54-річний чоловік ледве не вбив свою дружину та її подругу через ревнощі.

Як повідомили у поліції області, наразі чоловіка затримали, його підозрюють у подвійному замаху на вбивство.

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"Поліцейські встановили, що за місцем мешкання 66-річної мешканки смт Слобожанське під час спільного розпиття спиртного 54-річний чоловік через ревнощі вчинив сварку зі своєю 43-річною дружиною. Потім вдома взяв металеву монтировку, повернувся до квартири, де знаходилися жінки, та побив їх металевим предметом", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання відносно зловмисника міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на Хмельниччині чоловік забив битою сина у день народження онука.