На Хмельниччині чоловік забив битою сина у день народження онука

Матір і невістка розняли чоловіків, проте вранці виявили потерпілого без свідомості, а наступної доби він помер.

У Хмельницькій області 42-річний чоловік на смерть забив битою свого сина під час святкування дня народження онука.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Подія сталася 12 листопада близько 01.00 в селі Коритна Ярмолинецького району. Того вечора в родині святкували день народження сина потерпілого — хлопчику виповнився рік. Між нетверезими чоловіками виник конфлікт, в ході якого 42-річний батько вдарив дерев’яною битою сина по голові.

«Матір і невістка розняли чоловіків, після чого обидва пішли спати, проте вранці виявили, що потерпілий вже без свідомості. Його терміново доправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, але медики не змогли врятувати молодого чоловіка — наступної доби він помер», - розповіли у поліції.

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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

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