У центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю 5 авто (фото)

Патрульні з'ясовують усі обставини аварії.

У п'ятницю, 23 листопада, в центрі Києва, на Володимирській вулиці, сталася аварія: зіткнулися п'ять автомобілів.

Про це повідомляється на Facebook сторінці "dtp.kiev.ua".

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Причини аварії, що відбулася, з'ясовуються.

"Зіткнулися близько 5 автомобілів. Завершальним став позашляховик. На місце вже їдуть патрульна поліція і швидка допомога. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано фото з місця інциденту.