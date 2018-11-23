У центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю 5 авто (фото)
18:31, 23 листопада 2018Інциденти
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Патрульні з'ясовують усі обставини аварії.
У п'ятницю, 23 листопада, в центрі Києва, на Володимирській вулиці, сталася аварія: зіткнулися п'ять автомобілів.
Про це повідомляється на Facebook сторінці "dtp.kiev.ua".
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Причини аварії, що відбулася, з'ясовуються.
"Зіткнулися близько 5 автомобілів. Завершальним став позашляховик. На місце вже їдуть патрульна поліція і швидка допомога. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також було опубліковано фото з місця інциденту.
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