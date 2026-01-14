Аномальна погода біля Чорнобиля стала випробуванням для диких тварин (фото)

Кількість опадів значно перевищила кліматичну норму, температура "скаче".

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували аномальні погодні явища, зокрема різкі зміни температур й одночасні опади стають випробуванням для диких тварин та птахів - ускладнюється пересування, наст ріже лапи та заважає тікати від хижаків.

Як повідомили у заповіднику, за даними метеостанції "Чорнобиль", перша декада січня видалася аномальною. Зокрема, кількість опадів значно перевищила кліматичну норму, а температурний фон був нижчим за середньобагаторічні показники. За совами фахівців, погода змінювалася різко й контрастно - періоди відлиг із зимовими дощами швидко змінювалися сильними морозами.

"Саме така нестійка погода спричинила утворення льодової кірки на рослинності та щільного насту на поверхні снігу. Після дощу вода замерзала майже миттєво, сковуючи трави, кущі та дерева суцільним шаром льоду. Вплив цих погодних умов на дику фауну безпосередній і відчутний: ускладнюється пересування, наст ріже лапи, заважає тікати від хижаків, утруднює пошук їжі й суттєво підвищує енерговитрати", - наголошують у заповіднику.

Загалом, за словами дослідників, січень цього року став серйозним випробуванням для мешканців Чорнобильського заповідника. В умовах, коли кожен крок потребує більше сил, а доступ до кормів обмежений, виживання залежить від витривалості, адаптаційних механізмів і мінімального людського втручання в природні процеси, - пояснюють фахівці.

УНІАН повідомляв, що флора та фауна у районі Чорнобиля є унікальною та потребує постійного дослідження та аналізу. Нагадаємо, нещодавно там зафіксували вовка. За словами дослідників, у цих тваринах дуже багато невідомого людям. Поведінку цього розумного, хитрого, допитливого, витривалого й соціального хижака можна вивчати нескінченно, та він завжди залишатиме простір для загадки. Той же звір, якого встиг сфотографувати фахівець, незрозумілий за своєю поведінкою – він самотній, чи частина зграї, чи полює, чи насторожено озирнувся на підозрілий звук.

