У Румунії заявили, що готові розпочати 'серйозні переговори' про об'єднання з Молдовою

Радник президента Румунії підкреслив, що Румунія готова в будь-який момент сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій.

Радник президента Румунії зі зв'язків з румунами в діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий "серйозно обговорити" об'єднання з Молдовою. Про це він сказав в інтерв'ю для Calea Europeana.

"Будь-який сумлінний румун, незалежно від того, на якому боці Пруту він живе, розглядає питання об'єднання двох держав як природний процес", - заявив він.

Він нагадав, що Румунія офіційно заявила про свою готовність обговорювати це питання з 27 березня 2018 року за допомогою декларації, прийнятої парламентом без єдиного голосу проти. "Це офіційна позиція румунської держави. Вона не змінилася", - зазначив він.

Томак підкреслив, що Румунія готова в будь-який момент сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, однак тільки в тому випадку, якщо Молдова "розглядає його як варіант".

"Це їхнє право вирішувати своє майбутнє", – сказав він.

На питання про готовність Румунії до сценарію возз'єднання, в тому числі з точки зору необхідної підтримки з боку партнерів по ЄС, союзників по НАТО і стратегічного партнера США, Томак заявив, що "всі наші партнери знають, що в Румунії і Республіці Молдова живе один і той же народ".

Президент Молдови Майя Санду заявила, що проголосувала б за возз'єднання з Румунією, якби це питання коли-небудь було винесено на референдум. За її словами, країні стає все важче "виживати" самостійно.

Раніше УНІАН повідомляв, що Молдова разом з ЄС і США розробляє план реінтеграції Придністров'я. Частина питань "залишаються чутливими" і вимагають обережності, а для деяких процесів "потрібен час".

