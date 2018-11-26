На Черкащині внаслідок ДТП за участю трьох вантажівок та легковика загинули четверо осіб (фото)

Аварія сталася внаслідок лобового зіткнення двох вантажівок DAF. Згодом у «Камаз», що через затор стояв на узбіччі, врізався легковик.

У Черкаській області сьогодні вночі внаслідок ДТП за участю трьох вантажівок та легковика загинули четверо осіб.

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Як повідомляє Управління ДСНС України у Черкаській області, 26 листопада о 02:15 до Христинівської пожежно-рятувальної частини надійшла інформація про масштабну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між селами Орадівка та Мала Севастянівка.

Зазначається, що за невстановлених поки що обставин, на 526 км автодороги «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка» сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF.

Внаслідок зіткнення, водій та пасажир одного автомобіля DAF від отриманих травм загинули на місці події. Водночас, водій другої вантажівки DAF, попри зусилля медиків помер в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування його до лікарні.

Внаслідок дорожньої пригоди на автодорозі утворився затор.

О 02:50, коли на місці події ще працювали рятувальники, на відстані близько 800 метрів від місця ДТП, у вантажний автомобіль «Камаз», що через затор стояв на узбіччі, врізався автомобіль Volkswagen Golf під керуванням 70-річного водія, який через туман не зорієнтувався. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці.

Рятувальники за допомогою спеціального інженерного обладнання провели роботи з деблокування тіл загиблих із салонів усіх понівечених автомобілів.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада у Рівненській області авто злетіло з моста: загинули дві людини.