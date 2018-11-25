У Рівненській області авто злетіло з моста: загинули дві людини (фото, відео)

Водій легковика не впорався з керуванням, автомобіль злетів з мосту і впав у водойму.

У Рівненській області в результаті падіння автомобіля з мосту у водойму загинули дві людини і ще одна людина травмована.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, пригода сталася сьогодні, 25 листопада, близько 13 години в Дубровицькому районі.

Водій легковика не впорався з керуванням, автомобіль злетів з мосту і впав у водойму.

В результаті ДТП загинули дві людини і ще одна отримала травму. Зараз поліцейські встановлюють їх особистості.

На місці події працюють слідчі, експерти та рятувальники.

Водія автомобіля Fiat слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

«Водій отримав незначні тілесні ушкодження. За зовнішніми ознаками він знаходився в стані алкогольного сп'яніння», - зазначають у прес-службі поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

«Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними на дорогах через різке погіршення погодних умов», - підкреслили в поліції.