Захоплення Ocean Plaza: через димові шашки з ТРЦ евакуювали людей

Представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки.

У приміщенні торговельно-розважального центру у Києві представники молодіжного крила ВО "Свобода" підпалили димові шашки, через що з торговельно-розважального центру евакуювали відвідувачів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ТРЦ у Facebook.

«Незважаючи на те, що під час акції учасники заявляли, що не перешкоджають діяльності орендарів, не несуть загрози здоров'ю та життю відвідувачів і співробітників ТРЦ, о 18:00 в приміщенні ТРЦ було знову підпалено димові шашки, зараз проводиться евакуація», - повідомили представники центру.

За їх даними, сьогодні представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки, що перешкоджало нормальному функціонуванню закладу.

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На даний момент служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступу в конфлікт.

Про подальший режим роботи закладу представники ТРЦ обіцяють повідомити пізніше.

Як повідомляє «Інформатор» з місця інциденту, на даний момент співробітники і відвідувачі Ocean Plaza вийшли з будівлі через сильне задимлення всередині.

Треба відзначити, що на інцидент вже відреагувало посольство США в Україні. На своїй сторінці у Twitter вони повідомили, що стежать за подіями, які відбуваються в торговому центрі Ocean Plaza.

"Посольство стежить за інформацією щодо можливого протесту, який зараз відбувається в торговому центрі Ocean Plaza", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza сьогодні увірвалися представники молодіжного крила ВО "Свобода", які намагалися заблокувати його роботу. Представники організації "Сокіл" розмалювали головний вхід і скляні стіни ТРЦ написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", та "Не купуй у Оушен Плаза".

Протести правих сил у скандальному ТРЦ почалися 26 листопада.