"Ми взяли під контроль Ocean Plaza": "свободівці" оголосили про захоплення скандального ТРЦ у Києві (відео)

Сьогодні відбулися перші конфліктні ситуації мітингарів із поліцією.

У Києві сьогодні, 28 листопада, в торгово-розважальний центр Ocean Plaza увірвалися представники молодіжного крила ВО "Свобода".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота «Київ Оперативний», оприлюднивши відповідне відео.

Повідомляється, що сьогодні відбулися перші конфліктні ситуації мітингарів із поліцією.

"Ми взяли під контроль торговельний центр Ocean Plaza для того, щоб він не приносив жодної копійки прибутку окупанту", – сказав у мікрофон один з учасників акції.

Протести правих сил у скандальному ТРЦ почалися 26 листопада. Вони супроводжувалися використанням піротехніки. Задимлення на першому поверсі призвело до екстреної евакуації працівників і відвідувачів.

Напередодні, 27 листопада, учасники мітингу розмалювали головний вхід і скляні стіни ТРЦ написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй у Оушен Плаза".