У Дніпрі вчителька померла просто на уроці

Під час уроку вчителька знепритомніла й померла на місці.

У Дніпрі в школі № 112 стався трагічний випадок - вчителька померла просто на уроці.

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На місце трагедії негайно викликали лікарів та співробітників правоохоронних органів. Як вдалося встановити, на момент смерті жінці було 67 років, передає Dnepr24.

Вчителька проводила заняття з біології. Як вдалося встановити, під час уроку вона знепритомніла й померла. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Волині під час уроку фізкультури померла першокласниця.