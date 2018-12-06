У Дніпрі вчителька померла просто на уроці
13:08, 06 грудня 2018Інциденти
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Під час уроку вчителька знепритомніла й померла на місці.
Інцидент стався під час уроку / фото УНІАН
У Дніпрі в школі № 112 стався трагічний випадок - вчителька померла просто на уроці.
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На місце трагедії негайно викликали лікарів та співробітників правоохоронних органів. Як вдалося встановити, на момент смерті жінці було 67 років, передає Dnepr24.
Вчителька проводила заняття з біології. Як вдалося встановити, під час уроку вона знепритомніла й померла. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть.
Як повідомляв УНІАН, у вересні на Волині під час уроку фізкультури померла першокласниця.
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