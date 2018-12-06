этот материал доступен на русском

У Дніпрі вчителька померла просто на уроці

13:08, 06 грудня 2018
Інциденти
1865 0
Інцидент стався під час уроку / фото УНІАН

Читайте такожВ Одесі побили і пограбували вчителя-зірку YouTube

На місце трагедії негайно викликали лікарів та співробітників правоохоронних органів. Як вдалося встановити, на момент смерті жінці було 67 років, передає Dnepr24.

Вчителька проводила заняття з біології. Як вдалося встановити, під час уроку вона знепритомніла й померла. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Волині під час уроку фізкультури померла першокласниця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Дніпро#школа