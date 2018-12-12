У центрі Чернівців сталася масштабна пожежа - горів нежитловий будинок (фото)

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У Чернівцях у ніч на 12 грудня сталася масштабна пожежа у нежитловому триповерховому будинку на вулиці Івана Франка, 5, площа якої становила 1600 кв м.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Чернівецькій області, повідомлення про займання до рятувальників надійшло 11 грудня о 23.20.

«Після прибуття до місця виклику та проведення розвідки було встановлено, що горить горище, покрівля, перекриття над третім поверхом та частково приміщення на третьому поверсі будинку, площа пожежі – 1600 кв. м», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що було евакуйовано 30 осіб, знеструмлено житловий квартал та тролейбусні електролінії.

До гасіння пожежі залучалися 12 одиниць техніки та 55 осіб особового складу.

«Пожежу вдалося локалізувати о 4:30 12 грудня, а о 7: 20 - ліквідувати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у своєму відеозверненні до чернівчан секретар міської ради Василь Продан, ця пожежа є наймасштабнішою в Чернівцях за останні 20 років.