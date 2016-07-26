У Харкові в деяких районах до вечора вівторка не буде води (перелік)

Води не буде через ремонтні роботи на водопровідних мережах, з посиланням на "Харьківодоканал" повідомили у прес-службі міськради.

Так, у Київському районі, на вул. Академіка Павлова, 315 (п. №1, стояк), водопостачання відновлять до 17:00, на вул. Пушкінській, 54 (п. №1), вул. Астрономічній, 35-е (п. №2), вул. Максимиліанівській, 16 (спарений стояк), - до 20:00.

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У Московському районі, на пр. Тракторобудівників, 63 (п. №7, стояк), 77 (п. №14, стояк), води не буде до 17:00, на вул. Героїв Праці, 54-а (п. №4, стояк), вул. Владислава Зубенка, 17-а (п. №1, стояк), - до 17:10, на вул. Бучми, 10 (п. №1, стояк), - до 18:00, на вул. Героїв Праці, 48-а (п. №10, стояк), пр. Ювілейному (50 років ВЛКСМ), 96/153 (п. №2, стояк), пр. Тракторобудівників, 89 (п. №2, стояк), - до 18:10, вул. Гвардійців Широнінців, 38-б (п. №8, стояк), - до 20:10.

У Немишлянському районі, на вул. Маршала Рибалка, 40 (п. №7, стояк) воду повинні дати до 17:00.

У Новобаварському районі, на вул. Архангельській, 1-53, вул. Даргомизького, 1-21, вул. Новодаргомизькій, 1-27, в'їзді Даргомизького, 1-31, в'їзді Маргариновому, 1-46, пров. Джутовому, 1-52, вул. Катаєва, 1-28, вул. Колонній, 2, 4, 6, 8, 8-а, пр. Дзюби, 1, 2, 3, 5, 7, 9, пр. Ново-Баварському, 103-а, 105, 107, 119, 121, 127, вул. Комбайнівській, 9 (п. №1), водопостачання відновлять до 19:30, на вул. Врожайній, 1-70, - до 20:00.

У Слобідському районі, на вул. Фесенківській, 16 (стояк), вул. Молочній, 1 (к. №2, п. №1, стояк), подачу води планується відновити до 17:00.

У Холодногірському районі, на вул. Щасливій, 20 (п. №2, стояк), вул. Полтавський Шлях, 148/2 (п. №6, стояк), води не буде до 18:00.

У Шевченківському районі, на вул. Малоджанкойській, 8 (п. №1), вул. Данилевського, 32-а (п. №1, стояк), водопостачання мають відновити до 18:00, на вул. Шатилівській, 29 (п. №3, стояк), вул. Новомирній, 1-18, - до 20:00.