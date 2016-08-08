Під Києвом п'яна жінка за кермом позашляховика травмувала людей і намагалася втекти
13:47, 08 серпня 2016Інциденти
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Біля містечка Вишгород під Києвом сталася серйозна ДТП за участю позашляховика Toyota, за кермом якого перебувала п'яна жінка-водій.
Фото facebook.com/daria.dikaya
Як повідомили у соцмережах очевидці та учасники ДТП, жінка на позашляховику мчала позаду легковика Daewoo Lanos зі швидкістю близько 150 км/годину. В автомобілі, який вона розтрощила, знаходилися пятеро людей, вони отримали травми.
Після зіткнення жінка намагалася втекти з місця ДТП, незважаючи на спроби зупинити її.
Її затримали на КПП Дніпровської ГЕС. Як повідомляється, пізніше у її крові виявили 2,1 промілле алкоголю.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно набув чинності закон про посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
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