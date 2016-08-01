Ціна проміле: в Україні набув чинності закон про збільшення штрафів за "п'яне" водіння

Підписаний 25 липня президентом України Петром Порошенком Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 30 липня і він набуває чинності від дня, який наступає після дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 липня ухвалила закон, який посилює відповідальність за керування транспортом у стані сп'яніння.

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Згідно із законом, керування транспортом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортом особі, яка перебуває в стані сп'яніння, передбачає штраф у розмірі 10200 грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

Повторне впродовж двох років вчинення цих порушень передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки, і на інших осіб – накладення штрафу 20400 грн із оплатним вилученням транспортного засобу чи без вилучення.

Водіїв, які двічі впродовж п'яти років піддавалися адміністративному стягненню за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, штрафуватимуть на 40800 грн (2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і позбавляти права керування транспортними засобами на строк 10 років.