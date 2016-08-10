На Харківщині вибухнула цистерна із залишками масла: одна людина загинула, ще одна зазнала опіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 14.24 надійшла інформація про пожежу на території приватного ремонтного підприємства в селі Бабаї. Телефонували на номер «101» працівники даного підприємства, які повідомили, що горить автоцистерна з маслом.

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До місця виклику виїхало 4 відділення у складі 20 рятувальників. На момент їх прибуття було встановлено, що проводились ремонтні зварювальні роботи ходової частини автоцистерни ємністю 28 кубометрів, внаслідок чого стався вибух з послідуючим горінням залишків масла на площі 2 кв. м.

Загоряння ліквідовано о 14.50.

«Під час надзвичайної події загинув автослюсар підприємства, що проводив ремонтні роботи автоцистерни. Також постраждав працівник сусіднього підприємства, з опіками рук його було госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.