У Полтавській області водій на смерть збив трьох пішоходів і зник з місця ДТП

У Полтавській області водій Ford Transit смерть збив трьох пішоходів і зник з місця ДТП

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції у Полтавській області, 28 серпня близько 2-ї години ночі до чергової частини Лубенського відділення поліції від невідомої особи надійшла інформація про те, що в селі Тарандинці сталася ДТП, в результаті якої загинуло троє людей.

Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що на перехресті доріг із села Тарандинці до села Губське невідомий на автомобілі збив на смерть трьох пішоходів. Всі троє - місцеві жителі. Двом з них виповнилося 18 років, одному - 17.

Водій зник з місця події на своєму автомобілі.

В результаті розшукових заходів поліцейські знайшли білий автомобіль Ford Transit за 1,5 км від місця ДТП у селі Тарандинці. Машина була зі значними пошкодженнями передньої частини, водія в ній не було.

Зараз поліцейські розшукують того, хто був за кермом Ford, а також з'ясовують деталі вчиненого кримінального злочину.

Правоохоронці вирішують питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).