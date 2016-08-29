Внаслідок вибуху позашляховика під Львовом загинули три людини

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Львівській області.

За інформацією "Варта1" дорога перекрита, наразі там працює поліція та швидка допомога.

Також, за словами свідків відомо, що це була граната але наразі офіційного підтвердження немає. Людей на місце події не пускають. Свідки розповідають, що чули автоматні черги.