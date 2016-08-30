У Запоріжжі розбійник у масці відібрав на вулиці у бухгалтера магазину 200 тисяч гривень

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Запорізькій області, злочин було скоєно вчора вдень у Дніпровському районі Запоріжжя.

«До Дніпровського відділу поліції по спецлінії «102» звернувся керуючий магазином з продажу квітів. Чоловік розповів, що біля магазину у бухгалтера невідомий у медичній масці під загрозою предмета, схожого на пістолет, відкрито заволодів папкою з грошима в сумі 200 тисяч гривень», - повідомили у поліції.

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За даними правоохоронців, після скоєння злочину зловмисник сів в автомобіль Škoda Octavia і зник.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

Проводиться розслідування.